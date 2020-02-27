В Тюменской области мужчина убил знакомого и сказал, что его растоптали лошади

В Ишимском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому. От полученных травм мужчина скончался.
Трагедия произошла 20 декабря 2019 года в деревне Казанка Ишимского района. В надворных постройках личного подсобного хозяйства между знакомыми произошла ссора. Один нанес другому множественные удары резиновым шлангом и лопатой.
После этого злоумышленник оттащил раненого в домик на территории участка и сказал хозяйке дома, что работника затоптали лошади. От ранений мужчина скончался, а женщина обратилась в правоохранительные органы.
Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Вскоре мужчина предстанет перед судом.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru