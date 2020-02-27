В Тюменской области мужчина убил знакомого и сказал, что его растоптали лошади

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Ишимском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому. От полученных травм мужчина скончался.

Трагедия произошла 20 декабря 2019 года в деревне Казанка Ишимского района. В надворных постройках личного подсобного хозяйства между знакомыми произошла ссора. Один нанес другому множественные удары резиновым шлангом и лопатой.

После этого злоумышленник оттащил раненого в домик на территории участка и сказал хозяйке дома, что работника затоптали лошади. От ранений мужчина скончался, а женщина обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Вскоре мужчина предстанет перед судом.