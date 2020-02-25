В Тюмени мошенник крал деньги под видом оказания юридических услуг

В областном центре полиция задержала мужчину, который присваивал деньги клиентов. К нему обращались за юридическими услугами в переоформлении документов на земельный участок.

За предстоящую работу мужчина просил перевести ему на счет определенную сумму, а когда получал деньги, то, отвечая на звонки потерпевших, обещал оказать юридическую услугу в ближайшее время. Таким образом мужчина обманул четырех человек. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Как оказалось, 36-летний тюменец уже был ранее судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".