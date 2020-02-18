Тюменка перевела мошеннику миллион

11:19 18 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

Жительница Тюмени перевела крупную сумму денег аферисту. Женщина думала, что общается с представителем брокерской компании.

Во время общения по телефону неизвестный предложил женщине выгодные брокерские услуги на одной из торговых площадок. Он рассказал ей об алгоритме действий платформы и сообщил, что для успешного выполнения операций необходимо перевести деньги на определенный счет. Через мобильное приложение и банкомат тюменка перечислила около миллиона рублей, и лишь потом осознала, что стала жертвой мошенников. Сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенничество
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