Тюменку подозревают в мошенничестве с недвижимостью

В Тюмени шесть уголовных дел возбуждено в отношении 54-летней местной жительницы, которая незаконно продавала квартиры, дачи и земельные участки тюменцев.

Используя личные связи и знакомства, бывшая риэлтор подыскивала женщин, которые были готовы обналичить маткапитал. Затем она привлекала граждан, имеющих в собственности объекты недвижимости и желающих получить материальную выгоду за фиктивное заключение договоров купли-продажи. Им она обещала денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Женщина заверяла собственников, что в итоге недвижимость останется в их собственности. Деньги обналичивались, часть суммы передавались организатору за услуги. После оформления сделок мошенница, не ставя в известность реальных собственников, продавала их недвижимое имущество третьим лицам. Таким способом было продано пять объектов.

"В сентябре 2019 года в Калининский районный суд Тюмени Следственным управлением УМВД России по Тюменской области направлено для рассмотрения по существу уголовное дело о похищении путем обмана данной гражданкой денежных средств на сумму порядка 17 миллионов рублей. Правоохранители просят пострадавших от действий подозреваемой обращаться в Следственное управление УМВД России по Тюменской области по телефону 8(3452) 270-046", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.