В Тюмени предпринимателя и юриста будут судить за махинации с землей

В областном центре окончено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена и бывшей муниципальной служащей. Они обвиняются в мошенничестве с земельными участками.

В 2018 году предприниматель решил завладеть бесхозными земельными участками в областном центре и Тюменском районе. Пятью участками распоряжался департамент имущественных отношений Тюменской области, три принадлежали умершим гражданам. К делу мужчина привлек юриста Ембаевского муниципального образования, которой пообещал часть суммы от реализации имущества.

Женщина передала подельнику папку с архивными документами администрации, в которой были договоры, датированные 1968 и 1969 годами, а также печать. Предприниматель от имени подставных лиц обращался в Ембаевскую администрацию с просьбой выдать заверенный дубликат договоров купли-продажи участков, юрист изготавливала подложные проекты дубликатов, заверяла их подлинность, а также печатала справки о подтверждении факта нотариального удостоверения договоров и передавала подельнику. Предприниматель по доверенности сдавал эти документы в Управление Росреестра для регистрации права собственности. По двум участкам регистрационные действия состоялись, а по остальным специалистами Росреестра в ходе правовой экспертизы были выявлены факты подложности, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество), в отношении юриста — по ч.5 ст.33 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Вскоре дело рассмотрит суд.