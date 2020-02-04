В Тобольске из пожара спасли четырех кроликов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в частном доме произошел в 18-м микрорайоне Тобольска вчера, 3 февраля. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:38.

Из-за позднего обнаружения пожара на момент прибытия пожарных внутри дома происходило открытое горение. Через несколько минут оно было ликвидировано. Пламя успело повредить внутреннюю отделку комнаты и коридора, личное имущество жильцов.

"При ликвидации пожара, из горевшего помещения сотрудниками МЧС были вызволены четыре кролика, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. — Пушистые питомцы, словно осознавая серьезность момента, отнеслись к спасению и работе спасателей с должным пониманием: ушастый квартет во время эвакуации из зоны задымления вел себя спокойно".