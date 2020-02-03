Жительница Тюменской области стала жертвой мошенников, пытаясь взять кредит

В Заводоуковске полиция пытается установить личность злоумышленников, похитивших деньги с карты женщины, которая хотела оформить кредит.

На мобильный телефон ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Женщине предложили оформить кредит по выгодной ставке.

Мошенники сообщили, что ей нужно проехать к банкомату и на месте продолжить начатую операцию по предоставлению кредита. Женщина выполнила все указания аферистов. Лишь когда пришло уведомление о списании денег с банковской карты, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.