Жительница Тюменской области стала жертвой мошенников, пытаясь взять кредит

В Заводоуковске полиция пытается установить личность злоумышленников, похитивших деньги с карты женщины, которая хотела оформить кредит.
На мобильный телефон ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Женщине предложили оформить кредит по выгодной ставке.
Мошенники сообщили, что ей нужно проехать к банкомату и на месте продолжить начатую операцию по предоставлению кредита. Женщина выполнила все указания аферистов. Лишь когда пришло уведомление о списании денег с банковской карты, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.
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