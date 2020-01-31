Пакеты с песком вместо итальянских штор: ишимчанку обманули интернет-мошенники

В Ишиме в полицию обратилась 55-летняя женщина, ставшая жертвой аферистов.

В интернете она нашла объявление о продаже итальянских штор по цене ниже среднерыночной. Женщина оформила заказ, вскоре ей позвонила девушка и сказала, что посылка отправлена и ее можно забрать на почте. В посылке вместо итальянских штор были два пакета с песком, мятая бумага и два куска материи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", полиция пытается установить личность злоумышленников.