Пакеты с песком вместо итальянских штор: ишимчанку обманули интернет-мошенники

10:25 31 января 2020
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Фото: pixabay.com

В Ишиме в полицию обратилась 55-летняя женщина, ставшая жертвой аферистов.

В интернете она нашла объявление о продаже итальянских штор по цене ниже среднерыночной. Женщина оформила заказ, вскоре ей позвонила девушка и сказала, что посылка отправлена и ее можно забрать на почте. В посылке вместо итальянских штор были два пакета с песком, мятая бумага и два куска материи. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", полиция пытается установить личность злоумышленников.

Теги: мошенничество
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