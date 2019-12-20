В Тюмени осудили организатора нарколаборатории

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 45-летнему мужчине, который арендовал помещение и производил там наркотики.

В ноябре 2018 года тюменец со своим знакомым решил заняться производством мефедрона. Оборудование и химические реагенты заказывались через интернет. О лаборатории стало известно сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. В марте 2019 года мужчины были задержаны. В общей сложности у тюменца и его сообщника изъяли более 1 кг мефедрона.

Суд назначил организатору лаборатории 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 55 тыс. рублей в доход государства. Дело в отношении его сообщника расследуется.