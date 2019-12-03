В Тюмени вор залез в дом и ранил находившуюся в гостях женщину

В Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении. Он проник в дом к знакомой пенсионерке с ножом, чтобы потребовать деньги. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, мужчина забрался в дом, когда у пожилой женщины гостила подруга.

Гостья встала у него на пути, и он нанес ей колото-резанное ранение в грудь. У хозяйки мужчина, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги. Пенсионерка отдала ему 1500 рублей, после чего нападавший покинул дом. Он попытался скрыться у родственников, но вскоре был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой".