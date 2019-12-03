Тюменца будут судить за азартные игры в магазине

12:00 03 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюменском районе обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр предъявлено 26-летнему местному жителю.

Мужчина купил терминал с необходимым оборудованием и с установленным программным обеспечением и в июле 2019 года на договорной основе разместил его в частном магазине в поселке Московском. О незаконной деятельности мужчины стало известно, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: азартные игры
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