Тюменца оштрафовали за игру в покер

В Тюмени мировой судья вынес постановление по уголовному делу о назначении судебного штрафа в отношении 41-летнего мужчины. Тюменец подозревался по ч.1 ст.171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, расследованием установлено, что в конце октября 2019 года мужчина арендовал коттедж, чтобы незаконно организовывать там азартные игры в покер. В ноябре было проведено несколько таких игр. В ночь на 30 ноября 2019 года противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Тюменец признал вину, раскаялся в содеянном и внес пожертвование на счет одного из детских учреждений. Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 20 тыс. рублей в доход государства.