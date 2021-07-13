В Тюмени пресекли незаконные азартные игры

В Тюмени сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии выявили факт незаконной организации и проведения азартных игр.

На момент визита оперативников в организацию, специализирующуюся на проведении конкурсов, в помещении находилось 13 посетителей, предположительно, использовавших игровое оборудование, и 7 работников из обслуживающего персонала.

"В ходе проверки представитель заведения, 42-летний мужчина, заявил, что программное обеспечение, установленное в системных блоках, не предназначено для азартных игр, а лишь для проведения конкурсных заданий. Находящиеся в помещении граждане признались правоохранителям о своём участии в азартных играх", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские изъяли 59 системных блоков, которые отправили на экспертизу, а также 95 пластиковых электронных карт клиентов и деньги.

Полицией возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования. Расследование продолжается.