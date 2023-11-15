По делу об организации покерных клубов в Тюмени и Екатеринбурге задержаны 6 человек

Фото - РУФСБ по ТО

В Тюмени предъявлены обвинения шести членам ОПГ по делу об организации и проведении незаконной игорной деятельности, сообщает тюменский следком.

По версии следствия, с января 2021 по октябрь 2023 года обвиняемые арендовали два помещения. В Тюмени покерный клуб был организован в нежилом помещении на улице Радищева, в Екатеринбурге - в офисном помещении, расположенном по улице Московской. О предстоящих играх участников информировали через мессенджеры.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении шести мужчин - двоих жителей города Тюмени 1994, 1999 г.р., а также четырех жителей города Екатеринбурга 1980, 1986, 1986, 1987 г.р. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ", - сообщает пресс-служа ведомства.

Незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр организованной группой была установлена и пресечена благодаря совместной работе следователей СУ СК России по Тюменской области, РУ ФСБ России по Тюменской области, УФСБ России по Свердловской области.