В Тюмени больше месяца ищут пропавшего Александра Бусыгина

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени продолжаются поиски 39-летнего Александра Бусыгина. Мужчина ушел из дома по улице Магнитогорской еще 25 октября. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По факту безвестного исчезновения мужчины проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Приметы Александра: на вид 40 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, борода с сединой. Был одет в темно-синие спортивные брюки, серую куртку, синие кроссовки на бело-красной подошве.

Если вам что-либо известно, сообщите по телефонам: 8 (3452) 291-120 — отдел полиции №7 УМВД России по городу Тюмени, 8 (3452) 793-023 — дежурная часть УМВД России по Тюменской области.