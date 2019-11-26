Житель тюменского сила из мести сжег машину вахтовиков

Фото: пресс-служба МО МВД России «Тобольский»

В Ярковском районе Тюменской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге рабочего транспорта.

Инцидент произошел еще в сентября этого года в деревне Тараканова. Автомобиль, на котором передвигались работники одной из организаций, сгорел, как показала экспертиза, в результате занесения открытого источника огня. По подозрению в поджоге задержали 56-летнего местного жителя.

"Полицейские выяснили, что житель села затаил обиду на приезжих вахтовиков, якобы они приставали к местным женщинам. В ночное время мужчина облил бензином салон "УАЗа" и поджег его. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тобольский".

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога", мужчина свою вину признал.