В Тюменской области зафиксировано более полусотни преступлений, совершенных ОПГ

15:03 13 ноября 2019
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Фото: pixabay.com

За 10 месяцев 2019 года на территории региона зарегистрировано 61 преступление, совершенное организованными преступными группами и преступными сообществами. За аналогичный период 2018 года было выявлено 52 преступления. Об этом было сказано на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия тяжким и особо тяжким преступлениям с  участием представителей региональных подразделений Следственного комитета, ФСБ и УМВД, работников прокуратуры Тюменской области.

В 2019 году было зарегистрировано 4 преступления против личности, 11 — экономической направленности, 12 — против собственности, 26 — в сфере незаконного оборота наркотических средств. На территории областного центра было совершено 47 преступлений.

Теги: преступления , статистика
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