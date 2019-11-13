В Тюменской области зафиксировано более полусотни преступлений, совершенных ОПГ

За 10 месяцев 2019 года на территории региона зарегистрировано 61 преступление, совершенное организованными преступными группами и преступными сообществами. За аналогичный период 2018 года было выявлено 52 преступления. Об этом было сказано на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия тяжким и особо тяжким преступлениям с участием представителей региональных подразделений Следственного комитета, ФСБ и УМВД, работников прокуратуры Тюменской области.

В 2019 году было зарегистрировано 4 преступления против личности, 11 — экономической направленности, 12 — против собственности, 26 — в сфере незаконного оборота наркотических средств. На территории областного центра было совершено 47 преступлений.