В Заводоуковске женщина попала под грузовой поезд

Трагический инцидент произошел сегодня утром, 7 ноября, вблизи железнодорожного вокзала в Заводоуковске.

В 6:52 под пешеходным мостом грузовым поездом была сбита 37-летняя женщина. Она погибла. Ведется доследственная проверка.

"По предварительным данным, в том числе в ходе опроса локомотивной бригады установлено, что машинист приближающегося грузового поезда, заметив женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось", — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.