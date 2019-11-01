Тюменка лишилась 600 тыс. рублей при покупке автомобиля

11:00 01 ноября 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в полицию обратилась 34-летняя женщина, у которой похитили крупную сумму денег.

Мошенник через один из сайтов под предлогом продажи автомобиля украл у тюменки свыше 600 тыс. рублей. Он попросил женщину перевести задаток на его банковскую карту. Когда перевод прошел, неизвестный перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги: мошенничество
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