Тоболячка лишилась денег, решив увеличить доход в сети

12:00 28 октября 2019
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Фото: pixabay.com

Жительница Тобольска стала жертвой мошенников. Они убедили женщину перевести им крупную сумму и завладели доступом к ее компьютеру.

Тоболячке позвонила неизвестная и предложила заработать деньги дистанционно. После ей позвонил другой мужчина и поделился схемой увеличения дохода. Женщину убедили перевести деньги со своих банковских счетов на один платежный сервис, а также выполнить операции, которые позволили злоумышленнику получить удаленный доступ к компьютеру. Вскоре тоболячке позвонил сотрудник банка и объяснил, что она стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенничество
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