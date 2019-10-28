Тоболячка лишилась денег, решив увеличить доход в сети

Жительница Тобольска стала жертвой мошенников. Они убедили женщину перевести им крупную сумму и завладели доступом к ее компьютеру.

Тоболячке позвонила неизвестная и предложила заработать деньги дистанционно. После ей позвонил другой мужчина и поделился схемой увеличения дохода. Женщину убедили перевести деньги со своих банковских счетов на один платежный сервис, а также выполнить операции, которые позволили злоумышленнику получить удаленный доступ к компьютеру. Вскоре тоболячке позвонил сотрудник банка и объяснил, что она стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.