Тюменец отправится в колонию за регистрацию 19 мигрантов

В Тюмени 42-летний местный житель понес уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

В течение месяца мужчина уведомил орган миграционного учета о прибытии в его квартиру 19 мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять иностранцам жилье он не собирался. Ранее судимому тюменцу суд назначил один год колонии строгого режима.