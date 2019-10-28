Тюменец отправится в колонию за регистрацию 19 мигрантов

В Тюмени 42-летний местный житель понес уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
В течение месяца мужчина уведомил орган миграционного учета о прибытии в его квартиру 19 мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять иностранцам жилье он не собирался. Ранее судимому тюменцу суд назначил один год колонии строгого режима.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru