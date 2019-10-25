Тюменец отправил мошеннику 100 тыс. рублей

17:00 25 октября 2019
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Фото: pixabay.com

Житель Тюмени лишился крупной суммы денег, доверившись аферисту, который пообещал уберечь его банковский счет.

Тюменцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил мужчине, что кто-то незаконно пытается списать деньги с его карты. Чтобы это предотвратить, он предложил тюменцу перевести их на якобы безопасный счет. Мужчина выполнил указания мошенника и лишился 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность мошенника.

Теги: мошенничество
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