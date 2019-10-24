В Тюмени судят курьера, перевозившего килограммы наркотиков в ведрах шпатлевки

В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Приморского края. Мужчина был пойман с большой партией наркотиков на территории Тюменского района.
Более 8 кг наркотиков мужчина забрал из тайника в Московской области, он намеревался доставить их во Владивосток. 6 августа 2019 года автомобиль с московскими номерами под его управлением был остановлен сотрудниками ДПС на тюменской трассе. Автоинспектор заподозрил, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. Он был доставлен в наркологический диспансер, но от освидетельствования отказался. Тогда было решено досмотреть его автомобиль. В салоне было обнаружены два ведра шпатлевки с наркотиками, запрещенные вещества нашли и в багажнике. Всего было изъято более 8 кг наркотических средств.
По решению суда молодой человек заключен под стражу.
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