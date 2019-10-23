В Тюмени в вентиляционной шахте дома нашли тело мужчины

В областном центре проводится доследственная проверка в связи с обнаружением тела мужчины в вентиляционной шахте чердака жилого дома. Страшная находка была сделана накануне, 22 октября, в здании по улице Герцена.
"Проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, установления личности погибшего", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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