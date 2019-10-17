Жителя Тюменской области осудили за убийство щенка на глазах детей

Суд вынес приговор жителю Голышмановского района за жестокое обращение с животным в присутствии малолетних.

В июле 2019 года мужчина в состоянии опьянения на глазах своих четырех детей трижды ударил щенка топором, после чего еще живого положил его в полимерный пакет и выбросил в мусорный контейнер. Щенок умер от ран. Животное увидела девочка, проходившая мимо контейнеров, и рассказала об этом матери, а та сообщила в полицию.

Мужчина предстал перед судом по обвинению по п."в" ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным, совершенное в присутствии малолетнего) и п."в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в августе этого же года он в состоянии опьянения избил односельчанина, у которого находился в гостях.

"Суд назначил подсудимому 1 год исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.