На тюменку, растратившую деньги с карты возлюбленного, завели уголовное дело

В Тюмени с заявлением о хищении денег с банковской карты в полицию обратился мужчина. Растратившая крупную сумму женщина перестала отвечать на его звонки.

С тюменкой мужчина познакомился в социальной сети. У них завязались длительные отношения, и женщина попросила у возлюбленного деньги на личные нужды. Мужчина дал ей свою банковскую карту с условием, что она может потратить только около 30 тысяч рублей.

Получив на руки карту, тюменка сняла все деньги и потратила их. После этого она перестала отвечать на звонки и сообщения. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей. В отношении 37-летней тюменки возбуждено уголовное дело ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".