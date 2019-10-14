Директор тюменского мебельного магазина похитил у клиентов 1,5 млн рублей

15:26 14 октября 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Группа компаний Про". Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017–2018 годах под видом продажи мебели по индивидуальным размерам и купли-продажи по интернет-каталогу он похитил у 35 человек более 1,5 млн рублей. 

Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в октябре 2019 года ООО "Группа компаний Про" исключена из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующая.

Теги: мошенничество
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