Тюменки перевели телефонному мошеннику 700 тысяч рублей

В Тюмени две пенсионерки стали жертвой мошенника. Аферист действовал по стандартной схеме: представился по телефону сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщинам, что их сыновья совершили ДТП.

Звонивший убедил пенсионерок, что авария была со смертельным исходом. Он потребовал отправить определенную сумму на названный банковский счет. Пенсионерки, не заподозрив обмана, перевели крупные суммы через банкомат. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела. Полиция пытается установить личность мошенника.