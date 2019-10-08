Тюменца осудили за пожар на крыше жилого дома

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку, из-за действий которого загорелась крыша дома №10 по улице Хохрякова. Ущерб, причиненный ТСЖ, составил более 2,6 млн рублей.

Днем 21 июня 2019 года мужчина, проводивший работы по гидроизоляции кровли дома, использовал открытое пламя газовой горелки для нагрева кровельного материала и мастики, из-за чего загорелась крыша.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, мужчину признали виновным по ст.168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства.