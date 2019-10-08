На тюменской трассе задержали автомобиль с 2 кг наркотиков

В Тюменской области полицейские изъяли из незаконного оборота более 4 кг наркотических веществ.

В ходе операции на 40-м километре автодороги Тюмень — Ишим — Омск был задержан автомобиль Toyota под управлением 45-летнего ранее судимого мужчины.

"Мужчина оказался межрегиональным курьером, в обязанности которого входило оборудование тайников с крупными партиями наркотических средств на территории Российской Федерации. Он оборудовал тайники с наркотиками в Казани, Тольятти, Набережных Челнах, Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В салоне иномарки была обнаружена сумка, в которой находились метамфетамин массой свыше 687 граммов и гашиш массой 1584 грамма. Было возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. По итогам служебных командировок сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области из тайников было изъято еще свыше 2 кг наркотиков.