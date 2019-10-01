В Тюмени осудили мошенниц, обещавших помощь в получении кредитов

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор двум местным жительницам, которые похищали деньги клиентов, которым нужна была помощь в получении кредита. Тюменки обманули 14 человек. Размер ущерба составил более 4 млн рублей.

Мошенницы работали в областном центре с марта по декабрь 2017 под видом оказания консультационных услуг. Среди обращавшихся к ним были тюменцы с плохой кредитной историей, были и те, кому деньги нужны были на покупку недвижимости или на развитие бизнеса.

Предпринимателю из Екатеринбурга срочно понадобились 9 млн рублей для расширения дела, но так быстро оформить кредит было нельзя. Он приехал в Тюмень и передал мошенницам 600 тыс. рублей по договору об оказании консультационных услуг, но кредита так и не получил. Мужчина вынужден был продать свой бизнес, став безработным.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, суд назначил подсудимым соответственно 5 лет и 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Материальный ущерб — в общей сумме 2,5 млн рублей был взыскан в пользу 11 потерпевших.