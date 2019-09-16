На тюменца, похитившего бывшую сожительницу, завели уголовное дело

В Тюмени обвинение в похищении человека и в применении насилия к полицейскому предъявлено 30-летнему мужчине. Инцидент произошел 7 июня этого года на улице Широтной областного центра.

Мужчина, угрожая применением насилия и требуя денег, насильно посадил в свой автомобиль бывшую сожительницу. Находившийся поблизости сотрудник полиции попытался предотвратить его действия, но мужчина выкрутил ему руки и ударил ногой по голени. После этого злоумышленник вывез женщину в район пруда Лесного, где удерживал в машине до вечера, сообщает СУ СКР по Тюменской области. В итоге мужчина был установлен и задержан.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по п."в""з" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование продолжается.