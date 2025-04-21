В тюменской "Башне" обсудят, как креативщики могут повлиять на рост уральской экономики

В Тюмени во вторник, 22 апреля, "ФедералПресс" совместно Тюменским агентством развития креативных индустрий (ТАРКИ) проведет первый окружной круглый стол. тема встречи - креативные индустрии как драйвер экономики в УрФО, сообщил директор агентства Алексей Краев.

Дискуссию откроет эксклюзивное исследование "ФедералПресс". Опрос был проведен на ресурсах медиахолдинга среди представителей креативного сообщества России. Во время круглого стола приглашенные эксперты расскажут, как стать представителем креативной индустрии, какие перспективы открываются перед творческими людьми благодаря господдержке, и каким образом государство на федеральном уровне будет развивать отрасль.

Мероприятие состоится в тюменском креативном пространстве "Башня". Начало – в 11:00 (9:00 мск).