В Тюмени мужчина выпал с 14-го этажа

В областном центре началась доследственная проверка по факту гибели мужчины. Его тело с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено днем под окнами жилого дома на улице Николая Гондатти.
По предварительным сведениям, мужчина выпал с 14-го этажа, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Его личность сейчас устанавливают следователи, выясняются все причины трагедии.
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