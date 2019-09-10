В Тюмени мужчина выпал с 14-го этажа

17:37 10 сентября 2019
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре началась доследственная проверка по факту гибели мужчины. Его тело с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено днем под окнами жилого дома на улице Николая Гондатти.

По предварительным сведениям, мужчина выпал с 14-го этажа, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Его личность сейчас устанавливают следователи, выясняются все причины трагедии.

Теги: гибель , падение из окна
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