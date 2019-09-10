Тюменский пенсионер перечислил мошенникам миллион

В Тюмени 70-летний мужчина перевел крупную сумму денег мошенникам. Аферисты обещали ему возврат за якобы некачественные лекарства, купленные им.

Пенсионеру позвонил неизвестный и сказал, что ему полагается компенсация за дорогостоящие БАДы. Для того, чтобы вернуть стоимость товара, его попросили перевести страховку, транспортные и другие расходы. Злоумышленники заверили, что все деньги будут возвращены. В течение недели тюменец перевел им порядка миллиона рублей. Спустя время мужчина не получил никаких компенсаций и понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности аферистов.