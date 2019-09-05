Тюменец решил обогатиться, но лишился 250 тыс. рублей

Тюменец потерял крупную сумму, связавшись с телефонным мошенником.

Мужчине позвонили с неизвестного номера, звонивший предложил ему купить электронную валюту и получить прибыль. Злоумышленник попросил тюменца перевести деньги на названный банковский счет. Мужчина перечислил более 250 тысяч рублей. Лишь потом он понял, что разговаривал с аферистом.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.