Тюменец решил обогатиться, но лишился 250 тыс. рублей

Тюменец потерял крупную сумму, связавшись с телефонным мошенником.
Мужчине позвонили с неизвестного номера, звонивший предложил ему купить электронную валюту и получить прибыль. Злоумышленник попросил тюменца перевести деньги на названный банковский счет. Мужчина перечислил более 250 тысяч рублей. Лишь потом он понял, что разговаривал с аферистом.
Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.
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