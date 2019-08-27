В Тобольске осудили пару беглых заключенных

Тобольский районный суд вынес приговор мужчине и женщине, которые вместе сбежали из колонии-поселения в деревне Лыткина Тобольского района.

Пара, познакомившаяся в колонии, бежала вечером 15 июня 2019 года. Каждому из них осталось отбывать менее 1 года 9 месяцев лишения свободы. 19 июня беглецы были задержаны. Девушка — на трассе Курган — Тюмень, она ехала пассажиркой в грузовой машине, а мужчина — на автодороге Ялуторовск — Ишим, он шел вдоль трассы.

В итоге за побег суд назначил 26-летней женщине два с половиной года колонии общего режима, мужчине — два с половиной года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.