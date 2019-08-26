СКР и прокуратура проверяют в Тюмени федеральную больницу, в которой отказались помочь женщине с отеком легких

Прокуратура и Следственное управление СКР по Тюменской области организовали проверки по сообщению средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациентке с отеком легких.

Информация об инциденте накануне была опубликована в ряде средств массовой информации. В частности, СМИ сообщили, что что утром 25 августа тюменке стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция. Приехавшие по вызову медики скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу "Водник". Однако в медучреждении женщину отказались принять, сославшись на окончание смены. После этого пациентка была доставлена в областную больницу на улице Котовского.

Следователи в этот же день выехали на место происшествия и изъяли необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а при наличии оснований - меры прокурорского реагирования, сообщают пресс-службы ведомств.