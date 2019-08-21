В Тюмени завершено расследование уголовного дела о стрельбе в "Кристалле"

17:20 20 августа 2019
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В областном центре окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство.

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре "Кристалл" 3 июля 2019 года. Около трех часов дня на втором этаже тюменец встретил знакомого.

"Испытывая личную неприязнь, злоумышленник решил убить знакомого, выстрелив три раза в него из травматического пистолета. В результате потерпевший был ранен в левое предплечье", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.

Теги: покушение , торговые центры , уголовное дело
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