В Тюменском районе 17-летний юноша погиб от удара током

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюменском районе организована доследственная проверка по факту гибели подростка. Трагический инцидент произошел на минувших выходных возле деревни Железный Перебор.

Днем 17 августа было найдено тело 17-летнего юноши. По предварительным данным, накануне ночью юноша залез на опору линии электропередачи, где получил удар током. Подросток погиб на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.