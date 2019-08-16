В Тюмени разыскивают насильника

Изображение: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени следователи устанавливают личность мужчины, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности. Инцидент произошел в июле 2019 года в районе улицы Полевой. сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Приметы подозреваемого: возраст 30–40 лет, рост 170–175 см, телосложение среднее, волосы темные, был одет в джинсы и черную футболку.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении подозреваемого и его личности, просят сообщить по телефонам: 43-33-58, 42-05-57), 8-904-491-43-25.