Тюменец не смог познакомиться с женщиной и попытался ее ограбить

11:30 07 августа 2019
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Фото: pixabay.com

До семи лет колонии грозит жителю Тюмени, который оскорбился на отказ и решил отобрать у женщины имущество.

Во дворе жилого дома нетрезвый мужчина увидел тюменку, которая распивала спиртное. Он попытался с ней познакомиться, но женщина не была в этом заинтересована. Оскорбившись, тюменец попытался насильно забрать у нее телефон стоимостью 45 тысяч рублей. Женщине удалось удержать смартфон и вырваться из рук обидчика.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за попытку грабежа.

Теги: грабеж
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