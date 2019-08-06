В Тюмени предпринимательницу судят за мошенничество с поставками в колонию

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2017 году женщина заключила ряд фиктивных договоров с одним из исправительных учреждений Тюмени. Договоры касались поставки сельскохозяйственной продукции для нужд УФСИН России по Тюменской области — цыплят-бройлеров, кур-несушек и комбикорма. Общая сумма поставок составила порядка 7,4 млн рублей. По устной договоренности с начальником исправительного учреждения предпринимательница должна была поставлять уже готовую продукцию — куриное мясо и яйца.

В итоге поставки не были произведены полностью, однако были подготовлены товарные накладные на отгрузку всей продукции, их подписали без фактической приемки. Предпринимательнице была выплачена вся сумма, оговоренная в контракте. Недостача составила порядка 2,3 млн рублей.

Вскоре уголовное дело в отношении тюменки рассмотрит суд, бывший начальник исправительного учреждения за превышение должностных полномочий был осужден к двум годам лишения свободы условно, сообщает СУ СКР по Тюменской области.