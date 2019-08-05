В Тюмени мошенницу судят за обман с щенком

14:05 05 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени перед судом предстанет 22-летняя жительница Волгограда. Девушка обвиняется в мошенничестве с продажей животных.

На сайте "Юла" она разместила объявление о продаже дорогостоящих щенков породы вельш-корги по цене ниже рыночной. О покупке щенка с ней договорилась тюменка, она внесла предоплату в 6 тыс. рублей, но собаки так и не дождалась. Покупательница обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Аферистка добровольно возместила женщине ущерб, и наказание было решено заменить судебным штрафом, однако в суд мошенница так и не явилась, поэтому ее объявили в розыск. Она была задержана в Новороссийске и этапирована в Тюмень. Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: мошенничество
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