В Тюмени мошенницу судят за обман с щенком

В Тюмени перед судом предстанет 22-летняя жительница Волгограда. Девушка обвиняется в мошенничестве с продажей животных.

На сайте "Юла" она разместила объявление о продаже дорогостоящих щенков породы вельш-корги по цене ниже рыночной. О покупке щенка с ней договорилась тюменка, она внесла предоплату в 6 тыс. рублей, но собаки так и не дождалась. Покупательница обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Аферистка добровольно возместила женщине ущерб, и наказание было решено заменить судебным штрафом, однако в суд мошенница так и не явилась, поэтому ее объявили в розыск. Она была задержана в Новороссийске и этапирована в Тюмень. Вскоре дело рассмотрит суд.