Тюменец перевел мошеннику миллион

В Тюмени местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что аферист выманил у него более 1,3 млн рублей.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже трактора и позвонил продавцу. Неизвестный сообщил ему, что транспорт будет в городе через неделю, но оплатить его полностью нужно уже сейчас.

Тюменец перевел аферисту 1 325 000 рублей на названный банковский счет, после чего незнакомец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.