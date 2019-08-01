Тюменец перевел мошеннику миллион

14:00 01 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что аферист выманил у него более 1,3 млн рублей.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже трактора и позвонил продавцу. Неизвестный сообщил ему, что транспорт будет в городе через неделю, но оплатить его полностью нужно уже сейчас.

Тюменец перевел аферисту 1 325 000 рублей на названный банковский счет, после чего незнакомец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.

Теги: мошенничество
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