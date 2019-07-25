Пенсионера ограбил бездомный, которого он подселил рядом

В Голышманово в полицию поступило сообщение о том, что у 82-летнего пенсионера украли деньги. Преступление совершил мужчина, который был у него наемным рабочим.

Голышмановец нанял бездомного, чтобы тот переложил кирпичную печь у него в доме. Мужчина поселил его в своих надворных постройках. Бездомный помогал ему по хозяйству, ходил в магазин за продуктами.

"Когда потерпевший получил пенсию, он решил рассчитаться с нанимаемым за работу. Пенсионер достал из кошелька неопределенную сумму, в тот момент мужчина выхватил деньги из его рук и сбежал. Ущерб составил 12 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Ранее судимый мужчина 1966 года рождения был задержан, возбуждено уголовное дело. Часть денег изъяли, которую мужчина не успел потратить, вернули пенсионеру.