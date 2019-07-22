В Тюмени мошенники обманывают таксистов и курьеров

Полиция областного центра зафиксировала четыре случая мошенничества с так называемым оказанием услуг по телефону. Злоумышленники звонят в курьерскую службу или водителям такси и просят оказать им услугу, обещая чуть позднее вернуть потраченные на это деньги.
Аферисты представляются должностными лицами из правоохранительных органов, а в разговоре упоминают реальные имена и фамилии действующих руководителей.
"Липовый сотрудник вежливо просит оказать ему маленькое одолжение: заехать по пути в магазин приобрести алкоголь, дорогостоящие товары, потом положить деньги на телефон. Когда потерпевший приезжает к указанному месту, выясняется, что это был обман", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Размер запрашиваемых денег в разных случаях составлял от 5 тысяч до 12 тысяч рублей. Полицейские просят не реагировать на подобные звонки и сразу сообщать о таких случаях в полицию.
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