Тюменец потерял накопления, доверившись мошеннику

В Тюмени жертвой афериста стал 56-летний местный житель. Мошенник украл со счета мужчины 79 тысяч рублей.
Неизвестный позвонил тюменцу и представился работником банка. Он сообщил мужчине, что с его счеты пытаются похитить крупную сумму. Взволнованный тюменец продиктовал незнакомцу данные банковской карты. Собеседник сказал, что теперь беспокоится не о чем, и положил трубку. Вскоре со счета тюменца пропало 79 тысяч рублей. Мужчина позвонил в банк и понял, что стал жертвой афериста. Полиция устанавливает личность злоумышленника.
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