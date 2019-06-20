В Заводоуковске уголовное дело завели на владельца батута, где ребенок сломал руку

В Заводоуковске предприниматель подозревается в ненадлежащем оказании услуг, в результате чего травмировался 6-летний мальчик.
Инцидент произошел 9 июня на игровом батуте возле торгового центра. Во время прыжков на нем ребенок получил перелом руки.
"Следователи полагают, что травмирование ребенка произошло в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации надувного оборудования", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Расследование продолжается.
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