В Тюмени управляющий батутным центром, где погибла 17-летняя девушка, предстанет перед судом

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении управляющего батутным центром, где сломала шею и погибла несовершеннолетняя тюменка.

5 января 2019 года 17-летняя девушка, находясь на батуте, совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто она упала на полотно батута, получив травму шеи. В результате травмы она погибла.

"Во время нахождения потерпевшей на батутах и выполнения ею прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы, — сообщается на сайте СУ СКР по Тюменской области. — Следователями в батутном центре были изъяты и изучены документы, регламентирующие технику безопасности на батутах. Согласно этим документам обвиняемый, являющийся управляющим батутным центром, допустил до работы сотрудников центра без надлежащего уровня знаний подготовки, не организовал надлежащий присмотр подчиненными за несовершеннолетними посетителями".

В отношении управляющего батутным центром было возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти). Вскоре дело будет передано в суд.